A la Une .. Bande dessinée : Superman s’affiche bisexuel

La maison d’édition de Superman, DC Comics, vient d’annoncer que le personnage principal, le fils de Clark Kent, affichera sa bixuealité dans la prochaine BD. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 09:55

"Jon Kent a trouvé son identité (...) Le nouveau Superman s'affiche comme bisexuel”, annonce l’éditeur. La prochaine bande dessinée Superman sortira en novembre. On y découvrira le fils de Clark Kent et de Lois Lane, nouveau Superman, au cœur des mœurs actuelles. Le super-héros s'éprend ici d’un homme, assumant son identité bisexuelle.



Tout comme son père avant lui, Jon Kent est tombé amoureux d'un journaliste. Une illustration dévoile Jon Kent embrassant ce jeune journaliste, prénommé Jay Nakamura, sur la bouche.

"J'ai toujours dit que chacun avait besoin de héros et avait le droit de se représenter dans ces héros. (...) Aujourd'hui, plus de gens peuvent se voir dans le super-héros le plus puissant de la bande dessinée", a déclaré Tom Taylor, l'auteur de la BD, dans un communiqué.



La bande dessinée se veut au plus proche de ce qu’incarne le super-héros, “l'espoir, la vérité et la justice“, un symbole dans lequel chacun doit pouvoir se reconnaître, estime l’auteur.



La bande dessinée racontant le coming-out de Jon Kent sera disponible à partir du 9 novembre prochain.





Le nouveau Superman avait prouvé qu'il était différent de son père. Jon Kent a combattu les incendies de forêt provoqués par le changement climatique, s'est ingéré dans une fusillade dans un lycée et a protesté contre l'expulsion de réfugiés, rapporte le Times.