Société Bandcochon : "Il y a autant de dépôts sauvages que de virages sur ces sentiers menant à la Roche Écrite !"

Soixante-dix photos de dépôts sauvages ont été capturées cette semaine aux quatre coins de l'île. Le chemin reste long avant une prise de conscience de tous. Cette semaine, le site Bandcochon.re a recensé 70 photos de dépôts sauvages, capturées dans six villes de l'île. Par NP - Publié le Samedi 25 Décembre 2021 à 08:17

Pêle-mêle, quelques légendes accompagnant les photos : -Goni plastique abandonné = micro-plastique dans la nature ! La déchetterie de Saint-Pierre n'est qu'à quelques secondes en voiture !!-Matelas en décomposition, juste en haut d'une ravine... Cela n'aurait-il pas été plus simple de le déposer directement en déchetterie, plutôt que de venir jeter ça dans les Hauts....? Rien dans la tête ces cochons !!



-Cagette en plastique contenant d'autres déchets plastiques, et le tout dans la nature...



-Autrefois utilisé par nos gran moun', le Guêttali du Boulevard Sud est devenu un entrepôt d'encombrants : vieux canapé, palette, fauteuil de bureau, armoire désossée... Et que dire des nombreux déchets ménagers en tout genre qui se trouvent tout autour !! UNE HORREUR !!



-Carton de pizza, cannette en alu, gobelets en papier, sachet en plastique, polystyrène... Le cochon n'a visiblement pas compris à quoi servaient les poubelles !!



-Voiture sous les chouchous...,



-Profitant d'un parapet, un cochon a déversé ses déchets à deux pas d'une ravine... Quelle mentalité !!



-Pollution plastique-Morceau de toit de voiture découpé et jeté en ravine...



-Des déchets (plastiques et verre) sur le tablier du pont, surement jetés par la fenêtre des voitures. Ce pont enjambe une ravine très profonde.



-Des déchets en pagaille dans un caniveau en terre menant à une ravine...-Une photo pour 5 masques vus dans la nature.



-Deuxième tas d'immondices sur la Route Hubert De Lisle à St-Louis. Il n'y a QUE des déchets qui entrent dans les poubelles (aucun encombrant). L'odeur est insoutenable, les gonis plastique doivent contenir des cadavres d'animaux. Tout cela se trouve en amont d'une ravine, et aux abords de cette belle route des Hauts.



-Déchets plastiques-Horrible dépôt sur la route Hubert De Lisle à St-Louis, à vomir ! Faire autant de kilomètres pour venir jeter ses déchets dans la nature des Hauts alors que ça serait plus simple de le faire en déchetterie, ou même de les mettre dans sa poubelle puisqu'il ne s'agit pas d'encombrants mais bien de déchets ménagers, franchement c'est pitoyable cette mentalité de cochons !!



!-Batterie automobile abandonnée au pied des LTS au Moufia... La déchetterie se trouve à peine à quelques minutes en voiture !



-Quelle surprise de trouver des dépôts en fond de cour à la déchetterie Cité Hyacinthe ! Pourquoi ces encombrants se retrouvent-ils le long de la clôture, à l'arrière du bâtiment et des bacs de collectes, et complétement abandonnés ? Incroyable !



-Épave visible sur un des sentiers menant à Mamode Camp, au Brûlé. Il y a autant de dépôts sauvages que de virages sur ces sentiers menant à la Roche Écrite !



-Énorme pollution plastique (goni, sachets, bouteilles, objets divers) dans cette ravine au Brûlé, sur le chemin vers la Roche Écrite. C'est un énorme dépôt sauvage en ravine, les déchets semblent être jetés depuis la route, et finissent dans cette ravine. RÉVOLTANT !!



-Pièces automobiles dans une touffe de bambous au Brûlé... Affligeant !



-Encore des déchets plastiques et des pièces automobiles dans les caniveaux au Brûlé.





-Dans le caniveau entre un sentier vers Mamode Camp et la route du Brûlé, des tas de déchets se retrouvent bloqués par de la paille. Tout ce qui est jeté dans la rigole en amont se retrouve ici, et finira en ravine puisque ce caniveau se jette dans une ravine à quelques mètres...





-Sur les sentiers vers Mamode Camp, ceux coupant la route principale, un tas immondices à la vue de tous. HORRIBLE dépôt sauvage dans ce coin de forêt : matelas, épave non-dépolluée, pneu, batterie, diverses pièces automobile, D3E non-dépollué, tissu, plastiques... HORRIBLE !!



-Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce que si on devait tout photographier, on perdrait la tête...-La Caverne Dufour est un lieu naturel qui sert de refuge lorsque vous êtes surpris par la nuit ou le mauvais temps sur le sentier du Piton des Neiges et que le gîte ne peut pas vous accueillir. Des bandes de cochons l'ont transformé en porcherie, en y laissant leurs pourritures, leurs couvertures de survie et leurs déchets, empêchant ainsi à toute autre personne qui aurait besoin de se réfugier, d'y accéder. Ce ne sont non seulement des bandes de cochons mais de vrais salopards.





-Décharge sauvage à l’abri des regards, école maternelle à 20m, déchèterie à moins d’un kilomètre… à vomir… j’appelle la CIVIS mardi



-Mention spéciale "on aurait pu déposer à côté mais c'est tellement mieux si ça termine dans l'océan"-