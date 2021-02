Société Bandcochon : 208 "cochonneries" recensées cette semaine

Le bilan hebdomadaire de Bandcochon.re fait état de 208 photos de dépôts sauvages. Par N.P - Publié le Dimanche 14 Février 2021 à 09:03 | Lu 132 fois



"Toujours les mêmes observations : non respect des calendriers, carcasses, pneus , bornes à verres et masques", se désole Jacques Aulet, à l'initiative du bilan hebdomadaire.



Sur les neuf villes concernées, le Tampon arrive largement en tête de cet affligeant podium avec 120 photos de "cochonneries", en raison notamment de "l' absence de ramassage de végétaux dans beaucoup de secteurs", note Jacques Aulet



Liste des communes impactées par la traque cette semaine : Commune Total Le Tampon 120 Saint-Denis 27 Saint-Pierre 22 Saint-Louis 15 Saint-Leu 15 Saint-Paul 5 Sainte-Marie 2 La Plaine-des-Palmistes 1 Le Port 1 Total 208





