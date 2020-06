Band cochon lance un message aux maires en ce jour d’élection

Cette semaine, Band cochon a recensé 119 sites pour seulement 10 villes. Une "semaine classique" selon les chasseurs de makoteries. Mais le site internet remarque 3 faits marquants cette semaine. 30% des photos concernent l'automobile. Une photo s’avère significative sur les masques à la sortie des établissements scolaires avec une poubelle qui déborde. Enfin, il y a beaucoup de plastique aux abords d'un cimetière en bord de ravine du chaudron. Ce plastique va se retrouver dans l'océan.



En ce dimanche électoral, Band cochon veut rappeler que "le maire est responsable" de ce qui se passe sur sa commune, terrains privés ou non. L’article L 541-3 du Code de l’environnement permet à l’autorité titulaire du pouvoir de police d’aviser, de mettre en demeure puis de sanctionner le détenteur ou producteur responsable de l’abandon, du dépôt contraire aux dispositions du Code de l’environnement et de la réglementation relative à la prévention et gestion des déchets.