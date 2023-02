A la Une . Band cochon : "Seule la répression fonctionne, mais combien de temps va-t-on encore l'attendre ?"

Des déchets de chantiers, des détritus, de l'électroménager, et même des cadavres d'animaux dans des sacs plastique ont été trouvés par les "chasseurs de cochonneries". Le bilan hebdomadaire de Bandcochon.re, le site qui recense les dépôts sauvages, n'est pas réjouissant. Par N.P - Publié le Samedi 18 Février 2023 à 16:51





On y trouve comme d'habitude des déchets en tout genre, allant des petits détritus à des épaves de voiture en passant par de l'électroménager et des déchets de chantier. Et comme si ce n'était pas assez choquant, même cette-fois des cadavres d'animaux jetés dans des sacs plastiques, près du golf de l'Etang-Salé.



"C'est de pire en pire", constate Jacques Aulet, à l'initiative du compte rendu hebdomadaire. "Des gravats, des véhicules hors d'usage, l'absence de respect du calendrier du collecte, l'état de la ravine du Chaudron bien connu...", énumère-t-il.



"Seule la répression fonctionne, mais on va l'attendre encore combien de temps ?", s'agace l'un des contributeurs face à un espace où la collectivité avait planté un message de sensibilisation contre les dépôts sauvages, mais qui accueille de nouveau un dépôt sauvage, à deux minutes de la déchetterie.



Petit florilège des commentaires accompagnant les photos : -Depuis plus d'un an, 2 épaves de voiture abandonnées sur le parking de la "Résidence les Solons" (SEMAC)



-Construction hier, déchets jetés aujourd'hui en mer



-Parking école 14ème le tampon



-Devant les Calbanons de la Cafrine poubelle en tout genre, électroménagers et même une épave de voiture, ni la Civis ni la mairie ne bougent malgré nos signalements



-Gravats sur piste forestière



-Batterie automobile dans une rigole



-Un petit coin vert et hop, un dépôt de gravats de la part d'un cochon !



-Horrible dépôt sauvage permanent au beau milieu du Moufia ! Une horreur !! La vidéosurveillance, c'est programmée pour quand ici ?



-Animaux jetés dans des gonis plastique près du golf de l’Étang-Salé, à deux pas des sentiers forestiers..



-Énorme pollution des rives de la Ravine du Chaudron !



-Dépôt sauvage permanent à 1 minute à pied d'une école primaire. Halte aux cochons pollueurs !



-Dépôt sauvage à 30 secondes à pied de la plage touristique de l’Étang-Salé.



-Dépôt permanent à moins d'une minute de la déchetterie de l’Étang-Salé, où souvent il n'y a que des déchets ménagers et très peu d'encombrants !



-Dépôt sauvage permanent et toujours hors calendrier dans ce quartier des Canots à Étang-Salé. Des années que ça dure ! La déchetterie est juste en contre-bas, à 4 minutes en voiture ! Et 95% des déchets ne sont pas des encombrants ! A quand une caméra ?



-Dépôt sauvage permanent et toujours hors calendrier à l'entrée de la ville de l’Étang-Salé! Et la déchetterie est à une minute seulement ! Liste des communes impactées par la traque cette semaine Commune Total Le Tampon 49 L'Étang-Salé 38 Saint-Pierre 18 Saint-Denis 14 La Possession 3 Petite-Île 3 Saint-Paul 3 Saint-Joseph 2 Saint-André 1 Saint-Louis 1 Total 132 Le chemin reste long avant que notre île soit propre. Cette semaine, le bilan du site bandcochon.re fait état de 132 photos de "cochonneries" capturées dans 10 communes.On y trouve comme d'habitude des déchets en tout genre, allant des petits détritus à des épaves de voiture en passant par de l'électroménager et des déchets de chantier. Et comme si ce n'était pas assez choquant, même cette-fois des cadavres d'animaux jetés dans des sacs plastiques, près du golf de l'Etang-Salé."C'est de pire en pire", constate Jacques Aulet, à l'initiative du compte rendu hebdomadaire. "Des gravats, des véhicules hors d'usage, l'absence de respect du calendrier du collecte, l'état de la ravine du Chaudron bien connu...", énumère-t-il."Seule la répression fonctionne, mais on va l'attendre encore combien de temps ?", s'agace l'un des contributeurs face à un espace où la collectivité avait planté un message de sensibilisation contre les dépôts sauvages, mais qui accueille de nouveau un dépôt sauvage, à deux minutes de la déchetterie.