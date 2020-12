A la Une . Band cochon : "Initiez vos enfants à la photo, au respect de la nature et au civisme"

Le site Bandcochon.re dresse son compte-rendu hebdomadaire : 112 dépôts sauvages recensés cette semaine. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 26 Décembre 2020 à 10:26 | Lu 381 fois

"En cette période de vacances, initiez vos enfants à la photo, à l'informatique, au respect de la nature, au civisme et à la marche en participant sur le site [band cochon]urlblank:https://www.bandcochon.re/ ", appelle Jacques Aulet, à l'initiative d'un compte-rendu hebdomadaire recensant les dépôts sauvages photographiés par des contributeurs. "C'est gratuit, anonyme et facile à utiliser avec un téléphone".









Liste des communes impactées par la traque cette semaine :

Commune

Total

L'Étang-Salé

40

Le Tampon

30

Saint-Denis

20

La Plaine-des-Palmistes

10

Saint-Pierre

7

Saint-Louis

1

Les Trois-Bassins

1

Saint-André

1

Saint-Paul

1

Petite-Île

1

Total : 112

Cette semaine, ce sont 112 photos de "cochonneries" qui ont été capturées, dans 10 villes différentes. "Cette période est propice aux dépôts sauvages avec les nettoyages des cours et les cadeaux. Respectez le calendrier svp", appelle-t-il.





