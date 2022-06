A la Une . Band cochon : Florilège de makotage

Cette semaine n’échappe malheureusement pas au makotage. 7 chasseurs de Band Cochon ont parcouru 6 communes de l’île et y ont photographié les sites encore et toujours pollués. Tour d’horizon en photos. Par NP - Publié le Samedi 18 Juin 2022 à 06:00

Liste des communes impactées par la traque cette semaine : Commune Total Saint-Paul 32 Le Tampon 25 Saint-Pierre 8 Saint-Joseph 2 La Possession 1 Le Port 1 Total 69

VHU, bornes à verre, plastics , batteries, pneus ...

Entre dépôt sauvages et voitures-épave, la rue des salines est dans un piteux état... À 300 mètres du lagon

La bouée pour petit, plus besoin? Allez hop dans la rue, ni vu ni connu! ????????

Dans la continuité de la rue des salines, la traditionnelle épave qui pourrit et qui gêne sur le trottoir...