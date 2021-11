Band cochon : "Des masques en quantité qui vont finir au lagon"

Déchets verts, palettes et restes de chantier (gravats et vieilles poutres en bois)... Le tout au bord de la route et au milieu d'une zone d'habitations ! La déchetterie est à 2 minutes en voiture, et encore, en y allant lentement... Lamentable !



-Aucun encombrant mais des déchets recyclables sur ce dépôt sauvage !!



-Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce que si on devait tout photographier, on perdrait la tête..



-Restes de pique-nique et d'emballages... Cela devait être tellement encombrant dans le véhicule de ces cochons qu'ils n'ont pas eu d'autres choix que de laisser leurs détritus sur place !



-Des couches usagées se mêlent aux barquettes en polystyrène et en plastique, aux sachets plastiques et emballages en alu, aux prospectus publicitaires et bouteilles en plastique, et à une nappe en plastique contenant des plumes de poules... Décidément, c'est quand même très particulier ce qui se passe dans le crâne d'un verrat !!