Band cochon : 183 dépôts sauvages recensés cette semaine

Communes Le Tampon 113 Saint-Pierre 29 La Plaine-des-Palmistes 13 Saint-Denis 12 Saint-Paul 6 La Possession 4 Saint-Benoît 2 Sainte-Marie 1 Cilaos 1 Sainte-Rose 1 Saint-Leu 1 Total 183 La traque aux "cochonneries" se poursuit. Cette semaine, ce sont 183 photos de dépôts sauvages, capturées par 13 "chasseurs", qui sont recensées par le site Bandcochon.re "Les premières semaines de janvier sont propices aux dépôts sauvages : vacances, nettoyage des cours entrainant plus de déchets verts et encombrants, emballages cadeaux", commente Jacques Aulet, à l'initiative du compte-rendu hebdomadaire.Liste des communes impactées par la traque cette semaine :