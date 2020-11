A la Une . Band cochon : 163 "cochonneries" identifiées cette semaine

Pas moins de 163 dépôts sauvages ont été photographiés cette semaine et recensés sur le site Bandcochon.re Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 21 Novembre 2020 à 10:08 | Lu 273 fois





"La dengue commence à être de retour avec les chaleurs et les pluies à venir soyons encore plus vigilants", exprime Jacques Aulet, à l'initiative du compte-rendu.



Alors que trois villes du Sud sont largement en tête, il tient à souligner que le classement des villes "reflète l'activité des chasseurs et non la propreté ou saleté d'une ville". Et lance un appel : "Nous attendons toujours de nouveaux chasseurs dans les villes absentes du classement et qui sont aussi sales que les autres sinon plus". 163 "cochonneries". C'est le bilan hebdomadaire du site Bandochon.re , qui recense les dépôts sauvages photographiés sur sept communes de l'île"La dengue commence à être de retour avec les chaleurs et les pluies à venir soyons encore plus vigilants", exprime Jacques Aulet, à l'initiative du compte-rendu.Alors que trois villes du Sud sont largement en tête, il tient à souligner que le classement des villes "reflète l'activité des chasseurs et non la propreté ou saleté d'une ville". Et lance un appel : "Nous attendons toujours de nouveaux chasseurs dans les villes absentes du classement et qui sont aussi sales que les autres sinon plus".

Liste des communes impactées par la traque cette semaine : Le Tampon 67 Saint-Pierre 50 Saint-Louis 24 Saint-Denis 16 La Plaine-des-Palmistes 4 Saint-Joseph 1 Saint-André 1 Total 163





Publicité Publicité