"Band Cochon" est en deuil, Yan, l'un de ses piliers, a disparu

Bandcochon est en deuil Yan, un des piliers de Bandcochon nous a quittés cette nuit. Yan était notre porte-parole, c’est lui qui intervenait avec Jacques en télé ou en radio.

Yan était notre premier chasseur-champion qui avait posté des milliers de photos. Tout au début de Bandcochon, nous avions reçu un koz a nou de Yan qui nous expliquait qu’il nous soutenait à fond et qu’il posterait quand ce serait possible. En fait il était déjà malade et parfois certains jours, il ne pouvait pas, il n’avait pas la force de bouger. Il nous écrivait pour nous remercier car il avait trouvé une raison pour se forcer à sortir : prendre des photos et les poster sur le site de Bandcochon

Nous avons échangé de nombreux messages en privé et puis un jour avec Prince Cuberdon nous avons décidé de faire une exception et de le rencontrer.

C’est ainsi que nous sommes devenus amis. Ce 14 octobre 2020 c’est la dernière fois que j’ai entendu sa voix lorsque j’ai décroché le téléphone : « Salut Princesse » ..... je l’aurais reconnu entre mille ! Et puis sentant qu’il s’agissait d’une conversation qui ressemblait fort à un au-revoir… je lui ai passé Prince Cuberdon. Nous avons pu échanger et nous rappeler l’un à l’autre combien nous nous apprécions et que nous lui souhaitons la paix parce que c’est ce dont il nous parlait. Parfois il expliquait qu’il souffrait beaucoup mais jamais sur le ton de la plainte, parce que c'était un homme courageux, un battant. Yan avait choisi le paille en queue comme avatar sur Bandcochon. Respect l’ami, repose en paix.

Tu resteras à jamais dans nos coeurs.