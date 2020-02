Band Cochon: Plus d’une centaine de dépôts sauvages photographiés cette semaine encore

Les "chasseurs" de Band Cochon ont encore fait le plein d’images de dépôts sauvages cette semaine. La barre des 100 sites photographiées a encore été franchies, avec comme principale pollution, le non-respect des calendriers de collectes, et des déchets automobiles tels que pneus, batteries, et carcasses de véhicules.



"La dengue est de retour en force avec une augmentation de cas significative, les politiques sont en campagne mais on n'entend rien !!!!! Quand la population va prendre conscience et devenir responsable????????" demande l’association.



Liste des communes concernées par la traque cette semaine :

Commune Total

Le Tampon: 42

Saint-Louis: 19

Saint-André: 13

Saint-Denis: 7

Petite-Île: 5

Saint-Paul: 4

Saint-Leu: 4

Saint-Pierre: 4

Saint-Joseph: 2

Sainte-Suzanne: 1

Total 101