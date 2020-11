Société Band Cochon: Les internautes saluent la mémoire de Yan

Pas de bilan hebdomadaire cette semaine fait par le site bandcochon, en deuil après le décès d'un de leurs piliers, Yan. L'occasion pour le site de diffuser les nombreux messages de soutien diffusés par les internautes sur les réseaux sociaux, nombreux à saluer la mémoire d'un homme engagé, véritable vigie de la propreté de notre île. Toute la rédaction de Zinfos974 adresse ses condoléances les plus sincères à la famille et aux proches de Yan. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 14 Novembre 2020 à 09:24 | Lu 136 fois

"Band Cochon" est en deuil, Yan, l'un de ses piliers, a disparu

• RIP

• Pensées fortes.

• A jamais dans nos cœurs

• Sincères condoléances à vous toutes et tous qui l'avez connu

• Je partage votre peine comme je partage le combat que lui et vous menez pour la protection de notre île

• Reposez en paix mr Yan

• Que c'est triste... sincères condoléances à la famille, un homme bon s'en est allé...

• QUELLE MAUVAISE NOUVELLE ET QUELLE TRISTESSE. QUE SON AME REPOSE EN PAIX LUI QUI A TANT LUTTE CONTRE LES INCIVILITES ET DE FAIRE RESPECTER NOTRE ENVIRONNEMENT J'ESPERE QUE LE COMBAT CONTINUERA MERCI POUR TOUT YAN CONDOLEANCES A SA FAMILLE ET AMIS

• R I P

• Un homme ordinaire, qui a décidé de se bouger pour changer positivement les choses en démontrant la saleté des makots. Merci.

• RIP Qu'il repose en paix et courage à ses proches

• Oté boug la i habite koté mon Kaz Mi voi à li souvent et i arrive in affaires comme ça mi koné pa bin la i bez à mwin dans ker sérieu repose en paix

• Oui cette lutte doit être éreintante vue le nombre de deguelasse qui règne sur cette ile

• Repose en paix mon ami

• Merci à tout le monde il c'est battue jusqu'à la fin je suis la nièce a yan merci pour votre soutien

• Un de nos meilleurs soldats est tombé, mais nous sommes tout un bataillon et nous gagnerons ensemble ce combat! Yan nous regarde du haut de son paille-en-queue! Bon vol l'ami ++RIP++

• Merci à vous d'avoir réveille les consciences, en espérant que le fruit de votre travail acharné perpétue à rendre notre île plus propre. Reposez en paix.

• merci Monsieur pour votre action de sensibilisation à la propreté de notre île. Que votre association perdure car la bataille est loin d'être gagnée. Toutes mes condoléances à votre famille .

• Heros de l'ombre , qui mériterait un hommage plus large. Merci pour ce qu'il à fait pour notre île et condoléances à sa famille...

• Mes condoléances à la famille et aux proches. Nous n'oublierons jamais ton humanité

• Paix à son âme même si parfois nous n'avons pas été d'accord, je salue son travailetsonengagement

• RIPl'ami+++ Repose en paix yves

• C'est souvent pareil! les bons partent avant et les plus cons restent. Je n'ai pas connu cet homme mais j'ai apprécié son combat pour la propreté denotreîle. Je veux espérer que son action contribuera à faire germer dans les cerveaux débiles et insensibles à la beauté et à la grâce, l'impérieuse nécessité de ne pas salir nos paysages que des esprits plus éclairés ont œuvré pour les faire connaîtreaumondeentier. Merci Monsieur pour ce que vous avez fait.

• Le combat perdu d'avance d'un idéaliste contre des imbéciles. C'est ça, la noblesse. RIP, et merci!

• Merci ! Notre île te remercie.

• Toujours les meilleurs qui partent en premier .... Condoléances à la famille .

• Bon st Pierre trouve un truc pou donne à lu pour faire, sinon risque d avoir photo publier sur le paradis. Ne pas être d accord ne signifie pas ne pas respecter, à ça famille un homme engagé, pour ce qu il croyais juste, lutter pour essayer de faire bouger les choses, un contre pouvoir comme on les aime, car il en faut sincère condoléances à la famille, et il restera dans le souvenir de ceux qui l ont apprécié et aimer... Famille soyez fier car, cette homme a son modeste endroit, à lutter...

• lutter contre la makoterie est un devoir citoyen , il en était l'un des piliers.

• *Ma reconnaissance *Pour avoir voulu le BIEN pour La Réunion. *Ils sont si rares, ces gens là...ICI. *MERCI !

• J'ai appris cette nouvelle sur Zinfos, bien que je ne connaissais pas Yan et que je ne sois plus actif sur le site, j'ai suivi à distance tous les efforts qu'il a déployés pour la reconnaissance de notre combat. Sincères condoléances à sa famille, à toi, à Prince Cuberdon, apparemment vousétiezproches. Le combat continue, en son hommage, en sa mémoire, pour notre île que nous aimons tous et que Yan souhaitait voir débarrassée de toutes ses cochonneries. Bon courage, bonne continuation.

• Je suis triste d'apprendre cette nouvelle , jai eu l'occasion de le connaitre et je peux affirmer que cetait une Belle personne !







