A la Une .. Band Cochon: "Le maire est responsable, terrain privé ou non"

Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 21 Juin 2020 à 13:56





"Il y a beaucoup de carcasses de voitures cette semaine, en bord de route mais surtout dans les cités où des mécanos "marron" occupent plusieurs places de parking pour les voitures. Des voitures en morceaux évidemment, avec batteries ainsi que de l'huile de vidange dispersée sur le sol", alerte-t-il Ancien militaire, il chasse désormais les dépôts sauvages pour Bandcochon.re

"Les maires disent souvent que c'est de la responsabilité des auteurs mais ils oublient de dire que le maire est responsable de ce qui se passe sur sa commune : terrains privés ou non. Pour la verbalisation c'est très simple, la Loi de La République française a tout prévu : l’article L 541-3 du Code de l’environnement permet à l’autorité titulaire du pouvoir de police (le maire) d’aviser, de mettre en demeure puis de sanctionner le détenteur ou producteur responsable de l’abandon, du dépôt contraire aux dispositions du Code de l’environnement et de la réglementation relative à la prévention et gestion des déchets", cite-t-il



147 photos de dépôts sauvages ont été transférées au site Band Cochon cette semaine. Elles ont été prises dans "seulement" 13 villes. "Comme d'habitude, on dépasse encore les 100 photos mais des villes n'ont encore pas de chasseurs ! Venez nous rejoindre", invite Jacques Aulet, traqueur de déchets jetés dans la nature.

Nul doute que les futurs nouveaux maires de La Réunion l'appliqueront plus strictement que leurs prédécesseurs.