A la Une ... Band'Cochon: Le bilan de la semaine

Les traqueurs de makotages sur la voie publique ont repéré 88 sites remplis de déchets sauvages sur seulement 6 villes cette semaine. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 10:05 | Lu 233 fois

Communiqué de Band'Cochon



Semaine classique, mais arrivée de la dengue avec la saison humide. 88 photos pour seulement 6 villes et 7 chasseurs ! Une misère quand on ouvre un peu les yeux. Paradoxe : la population en général aime le site et le concept mais les gens hésitent à passer le cap d'observateur à acteur ! il est pourtant facile à chacun de prendre des photos en fonction de son trajet ou de ses balades!!!! je pense aux retraités mais aussi aux employés municipaux qui travaillent sur les routes. À noter en cette période que les commerçants de pneus devraient respecter les conditions de stockage des pneus usager qui sont de vrais nids! Liste des communes impactées par la traque cette semaine Le Tampon ( 52) Saint-Denis ( 21) Saint-André ( 7) Saint-Pierre ( 5) Saint-Paul ( 2) Saint-Louis ( 1) Total: 88













