A la Une . Band Cochon : Des masques dans la nature à en perdre la tête

Une dizaine de villes sont passées sous le radar de Band Cochon la semaine dernière avec toujours les mêmes tristes constats : carcasses, pneus, batteries abandonnés dans la nature. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 1 Août 2022 à 09:46

Neuf chasseurs cette semaine pour dix villes photographiées et toujours les mêmes photos de carcasses, pneus, masques, batteries, de tas mélangés et de non respect des dates de ramassage. Pourtant, "la responsabilité des maires est totale sur le code de l'environnement en matière de dépôts sauvages", communique le site Band Cochon.



Quelques exemples :



- Ilet Bananiers Salazie -Goni plastique, bidon de peinture, bouteilles en verre et en plastique



- Une photo déposée pour cinq masques vus dans la nature, parce que si on devait tout photographier, on perdrait la tête



- Des dizaines de détritus sur le sentier passant sous la RDT au niveau de l'Aire du Tabac



- Pièce automobile dans une ravine près de l'Aire du Tabac



-2 VHU sur le front de mer à l'étang du Gol



- Beaucoup de déchets dans les passages protégés sous le Boulevard Sud



- 3 gros cartons d'emballages (appareil de fitness, aspirateur, etc.) déposés au bord de la route.





Encore du recyclable qui au lieu d'être mis en poubelle a fini sur le bord de la route, pourtant ce n'est absolument pas des encombrants.



- Restes de poster publicitaire, bouteilles en verre, brique de jus, paquet de cigarettes. Le tout placé sous un arbre à deux pas d'une rue passante



- Déchets ménagers au bord de la route, pourtant ça rentre dans une poubelle

-A l'arrière de LTS au Chaudron, une épave en partie désossée et non dépolluée, la plaque d'immatriculation y est encore



-Au détour d'un virage : chaine hi-fi (D3E), barre de son, canette en alu, carton, bois, tabouret, balai, pièces automobiles. La déchetterie du Moufia à moins de deux minutes en voiture



-Au bas des LTS au Moufia, on trouve sur un même dépôt sauvage : vêtements divers, bois, plusieurs plastiques, verre, aluminium, carton, couches culottes, carreaux cassés, métal... Désolant de voir des enfants grandir avec ça comme repère visuel.



- Encore des sacs de ciments en remblais



-Remblais de chemin en sacs de ciment



-Gravats au milieu des cannes



-Épave désossée et laissée au bord de la route



-Dépôt permanent en pleine ville de Saint-Louis



-Morceau de voiture découpée et jeté dans la ravine près de l'Aire du Tabac



-Carcasse de voiture jetée en ravine



-VHU avec deux pneus crevés à l'avant et divers morceaux de carrosserie manquant



Voici la liste des communes impactées par la traque cette semaine soit un total de 80 makotes :



Le Tampon 24

Saint-Pierre 13

Saint-Denis 12

Saint-Leu 9

Saint-Paul 8

Saint-Louis 6

Petite-Île 3

Saint-Joseph 3

La Plaine-des-Palmistes 1

Salazie 1