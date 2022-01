Société Band Cochon : "À quand l'arrivée d'un Père Fouettard pour tous ces cochons ?"

Ce sont plus de 100 photos de dépôts sauvages qui ont été capturées cette semaine par les contributeurs de Bandcochon.re, site recensant les "cochonneries" repérées aux quatre coins de l'île. Par NP - Publié le Samedi 22 Janvier 2022 à 08:09





Quelques commentaires des contributeurs, pêle-mêle :

- Ce chopper a du être volé avant d'être incendié ici... Si cela serait dû à une panne, l'assurance aurait fait le nécessaire pour l'enlèvement de l'épave.



- Batterie automobile et placo déposés à même le trottoir..



- J'ai pris cette photo le 14 janvier. La collecte est prévue pour le 21 janvier ! Ce dépôt restera là encore pendant une semaine entière, sous les pluies tropicales et au beau milieu d'HLM...



- Dépôt permanent à proximité immédiate d'habitations



- Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce que si on devait tout photographier, on perdrait la tête



- A l'entrée de la commune d’Étang-Salé, un dépôt sauvage permanent. La déchetterie est à 1 petite minute en voiture !



- Un Père Noël a été jeté en ravine, en contre-bas d'une route... Le cochon a préféré faire des kilomètres en voiture plutôt qu'aller en déchetterie ou d'ouvrir sa poubelle ! A quand l'arrivée d'un Père Fouettard pour tous ces cochons ?



- Goni et sachets en plastique, canette en alu, pièces automobiles, mégots... Halte aux cochons !!



- ravine avec des rats et des pneus remplis d eau



- tout le littoral est immonde



- Batterie abandonnée = pollution visuelle et chimique !!



- Déchets verts + déchets plastiques mélangés sur un même dépôt = pas de collecte !



- Déchets et masques COVID à l'arrière d'un muret de route, et juste en amont d'une ravine !!!



- Encore 10 jours d'attente avant la collecte... En pleine saison des pluies, ce sera la fête des moustiques très bientôt !



- Aux amoureux des paysages des Hauts : ne passez pas par la Route Hubert Delisle entre Étang-Salé et Saint-Louis ! Mais à quand des caméras !?! Impossible pour les cochons de garder coin de nature propre. Honteux !!



- La déchetterie de l’Étang-Salé est si près que tous ces déchets pourraient être déposés à pied ! Cochons !



- A 10 jours de la collecte,on peut voir cet amoncellement de détritus au milieu des habitations ! Beurk !!



- Déchetterie à 5 minutes en voiture et la collecte n'est prévue que dans 11 jours...



- Tout ce qui peut se trouver dans une maison et dans un grand jardin pourrait être retrouvé sur ce dépôt sauvage permanent !! La collecte est prévue pour dans 11 jours !! Cochons !!



- Franchement, venir jeter un bout de carton et un sachet-poubelle à demi-rempli près d'un site touristique au lieu de simplement le déposer dans sa poubelle devant sa cour.... Là il faut vraiment être un gros cochon !



- Restes de placo, de carreaux, de plastiques, de gravats, le tout à l'arrière d'un muret donc invisible pour les collectes... Il ne fait pas bon de s'arrêter aux bords des belles routes des Hauts : dépôts sauvages assurés.



- Véritable dépotoir permanent. La déchetterie n'est qu'à 4 minutes...



-La déchetterie se trouve à 5 minutes en voiture, le sachet-poubelle et déchets ménagers rentrent dans la poubelle devant la cour... Cochons !!

Les semaines se suivent et se ressemblent...Le bilan hebdomadaire du site bandcochon.re fait état de 100 photos de dépôts sauvages capturées dans 7 villes de l'île. Huit "chasseurs de makoteries" se sont investis.Quelques commentaires des contributeurs, pêle-mêle :