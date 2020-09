A la Une . Band Cochon: 89 dépôts sauvages photographiés cette semaine

Chaque semaine, les chasseurs du site Band Cochon capturent les dépôts sauvages rencontrés sur leur route. Chaque semaine, les photos se comptent par dizaines, ne laissant apparaitre aucune amélioration dans les comportements. Cette semaine, ce sont 89 dépôts sauvages qui ont été photographiés dans 9 communes de l’île. Par Charlotte Molina - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 10:23 | Lu 359 fois

"Rien d'original cette semaine: non-respect des calendriers, batteries, pneus et carcasses de voitures, c'est lassant et fatigant ! De ne voir presque aucune réaction de la population et des autorités !" écrit l’association Band Cochon.



Et il y a de quoi être lassé par ces comportements qui ne semblent pas s’améliorer en dépit des conséquences sur notre environnement.



Cette semaine encore, les "chasseurs" bénévoles de Band Cochon ont sorti leurs appareils photo pour faire un état des lieux des dépôts sauvages: 89 clichés ont été capturés dans 9 communes de l’île comme suit:



Commune Total

Le Tampon 58

Saint-Pierre 18

Saint-Paul 3

Saint-Leu 3

Saint-Benoît 3

Les Trois-Bassins 1

Saint-Joseph 1

Saint-Denis 1

Saint-Louis 1

Total 89









