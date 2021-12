A la Une . Band Cochon : 5400 dépôts sauvages recensés sur l'année 2021

L'année a été chargée pour le site Bandcochon.re, recensant les photos de dépôts sauvages capturées par des internautes aux quatre coins de l'île. 5400 clichés ont été répertoriés en 2021. Par N.P - Publié le Vendredi 31 Décembre 2021 à 11:26





Cette semaine, le bilan est plus léger qu'à l'accoutumée, période de fêtes oblige. Le bilan hebdomadaire fait état de 37 photos, 5 chasseurs et 6 villes photographiées.



Petit florilège des commentaires accompagnant les clichés :

-Encore des crados à la plage



-Bassine en plastique et carton en partie recouvert de plastique : pourquoi venir les jeter en nature alors que la poubelle est juste devant la porte ?



-Tissu, plastique, verre, aluminium : le cochon a laissé plein de déchets dans ce virage, pourtant tout rentre dans une simple poubelle !!



-Moteur de voiture désossé, bidon d'huile usagée, pare-brise découpé, et diverses pièces automobiles. Le tout au milieu de barres d'habitations...



-Deux batteries automobiles abandonnées en fond d'impasse...



-Dépôt de palettes situé entre la Région Réunion et l'Université. Ces palettes risquent de finir pourries, comme celles trainant au sol sous ce même dépôt...



-A l'Université, batterie de voiture abandonnée près de la première borne à verre de l'entrée Est.



-Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce que si on devait tout photographier, on perdrait la tête..



-Sous ce pont du Boulevard Sud et en saison des pluies, ce caniveau est bouché par des déchets ménagers. Au lieu d'être mis en poubelle, les déchets sont jetés par terre et finissent dans ce talweg...



-Pneus, câbles, batteries, plastique

Liste des communes impactées par la traque cette semaine Commune Total Le Tampon 24 Saint-Denis 8 Saint-Louis 2 Saint-Paul 1 Sainte-Marie 1 Saint-André 1 Total 37