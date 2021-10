A la Une .. Band'Cochon: 45 photos de makotage

Petite semaine pour Band Cochons avec 4 chasseurs seulement, 6 villes parcourues et 45 photos de makotage prises. Par NP - Publié le Samedi 16 Octobre 2021 à 08:33





Liste des communes impactées par la traque cette semaine

L'Étang-Salé : 22 Le Tampon : 8 Saint-Pierre : 7 Saint-Denis : 5 Saint-Louis : 2 La Possession : 1 Total : 45



Quelques commentaires :

-Comment peut-on faire plusieurs minutes de marche pour jeter ses ordures en pleine nature alors que les poubelles sont juste devant la porte... Incompréhensible !



-Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce que si on devait tout photographier, on perdrait la tête... -D'après le calendrier en ligne, la collecte est prévue pour dans 10 jours... -Une photo déposée pour 5 masques vus dans la nature, parce-que si on devait TOUT référencer, on perdrait la tête.

-Déchets verts sous plastique, palette, drap, déposés là sur le bord d'une rue passante ! -Les deux structures de location touristique doivent être contentes de ce dépôt sauvage juste devant leur parking ! La déchetterie n'est qu'à 5 minutes en voiture pourtant ! -Des déchets verts emballés dans des goni plastique et un sac de 20 kg de croquettes pour chiens bordent un dépôt de déchets verts : ça gène les voitures qui doivent se déporter dans cette rue étroite !-Restes de chantier au bord de route et en plein dans un quartier résidentiel ! La déchetterie est à 3 minutes en voiture !

-Carcasse découpée en pleine nature. Au vu de sa localisation, faut drôlement avoir du courage pour venir apporter ça ici. Cela aurait été tellement plus simple et respectueux de le déposer en déchetterie. -Venir jeter des carreaux à deux pas de la plage alors que des poubelles existent... -Au beau milieu de LTS, un dépôt sauvage permanent ! -Dépôt permanent -Dépôt permanent à deux pas de la plage de l'Etang-salé !

-VHU dans la ZI des Sables. -Batterie automobile abandonnée près d'une borne à verre. -Pare-chocs abandonné sous la végétation du bord de route... -Pour gonfler les ballons et faire la fête il y a du monde mais pour les dégonfler et les mettre simplement dans la poubelle : personne! C’est plus facile de tout balancer tel quel dans le chemin