Société Band Cochon : 189 dépôts sauvages photographiés cette semaine





À la veille des municipales, la responsable du site a interpellé les candidats pour leur faire prendre conscience de la gravité du problème en leur demandant de prendre des photos pendant leur campagne mais aussi pour respecter certaines évidences. "Le maire ne doit pas se décharger de ses responsabilités vers les communautés de communes", martèle-t-elle, rappelant que les incivilités "sont toujours les mêmes avec des déchets liés à l’automobile et le non respect des calendriers".



Liste des communes impactées par la traque cette semaine:



Saint-Louis 44

Saint-Denis 38

Le Tampon 33

Saint-André 30

La Possession 22

Saint-Pierre 10

Cilaos 8

Saint-Leu 2

Saint-Paul 1

Le Port 1

