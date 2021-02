Société Band Cochon : 159 "cochonneries" identifiées la semaine dernière

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 6 Février 2021 à 09:20 | Lu 152 fois





"La dengue augmente encore à la réunion et la situation environnementale ne progresse pas !", déplore le site, qui indique que le "classement" des villes "ne reflète que l'activité des chasseurs". "Toutes les villes sont semblablement dans le même état d'après les réseaux sociaux, les sites d'information ou encore les émissions radio", explique Bandcochon.



Concernant le nombre de photos de déchets verts au Tampon, le site indique que cela est dû à l'absence de ramassage de végétaux dans beaucoup de secteurs, "absence causée par la prise en charge de cette responsabilité par la nouvelle SPL SUDEC depuis janvier".



Liste des communes impactées par la traque cette semaine:



Le Tampon 96

Saint-Pierre 21

Saint-Louis 15

Saint-Denis 15

La Plaine-des-Palmistes 7

Saint-Leu 2

Bras-Panon 1

Sainte-Marie 1

Saint-Paul 1

Total 159



