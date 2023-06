Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Banc de l’amitié : les élèves de l’école Paul-Julius-Bénard à l’oeuvre Faire vivre aux enfants un moment de partage et de convivialité, et leur enseigner les valeurs du vivre ensemble, est un enjeu majeur pour leur éducation. Afin de mettre en avant ces valeurs, les élèves des classes de Grande Section au CM2 de l’école Paul-Julius-BÉNARD au Tan Rouge ont participé ce vendredi 9 juin à divers ateliers axés sur l’amitié.





Saint-Paul, reconnue comme Ville Amie des Enfants, renforce ainsi la protection de ses enfants contre le fléau du harcèlement scolaire, une problématique de société. Un premier banc de l’amitié avait été inauguré le 9 novembre dernier à l’école Sarda-GARRIGA. Ce banc poursuit plusieurs objectifs. Il offre un lieu d’accueil aux enfants qui se sentent seuls, tristes, timides ou simplement isolés, ainsi qu’aux nouveaux élèves. S’asseoir sur ce banc envoie un message aux autres élèves, leur signifiant qu’ils peuvent s’y asseoir avec un camarade pour parler, l’aider ou l’inviter à jouer.



En favorisant la solidarité et l’inclusion, nous créons un environnement scolaire bienveillant où chaque enfant se sent soutenu et encouragé.



Plus de photos Au programme, sensibilisation au harcèlement scolaire, création de bracelets de l'amitié et réalisation d'une fresque sur le thème de l'amitié. Bombes de peinture et pinceaux se sont mêlés pour embellir le banc de l'amitié, accompagnés par l'artiste grapheur Zemar. L'inauguration de ce banc a eu lieu en cette fin de matinée en présence de tous les enfants de l'école.







