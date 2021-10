Balle fatale: Aucune charge retenue contre Alec Baldwin

En tournage au Nouveau Mexique, l'acteur américain Alec Baldwin a tiré accidentellement sur deux membres du staff du western Rust. Le drame s'est déroulé dans un ranch, ce jeudi 21 octobre. La directrice de la photographie, Halyna Hutchins, directrice de la photographie, et Joel Souza, réalisateur du film, ont été blessés. Alors que ce dernier a été touché à la clavicule, la quadragénaire a succombé à ses blessures après son transfert.



"Les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique qui a tué Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée", a confié l'aîné de la fratrie Baldwin sur Twitter assurant au passage "coopérer pleinement avec les enquêteurs de la police". Aucune charge n'a, pour l'heure, été retenue contre lui. Les ordinateurs, les rushs ont été saisis, les personnes présentes décrivant une ambiance tendue depuis le début du tournage notamment à cause des conditions matérielles jugées peu favorables.



Ironie du sort, dans le western Rust, l'acteur sexagénaire, qui est également le producteur du film, devait incarner le célèbre hors-la-loi Harland Rust, qui a permis à son petit-fils, reconnu coupable d'un meurtre accidentel et condamné à la pendaison, de s'évader.