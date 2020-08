Société Baleines et dauphins se donnent en spectacle dans l’ouest de l’île

La matinée a été fructueuse pour les observateurs de mammifères marins sur la côte ouest. Au moins quatre baleines un peu timides ont tout de même montré nageoire blanche sous les objectifs. Les dauphins plus joueurs étaient également au rendez-vous. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 6 Août 2020 à 17:38 | Lu 313 fois

Les équipes de Globice ont 4 nouvelles nageoires caudales à analyser comme elles l’indiquent sur leur page facebook. C’est le fruit des observations menées ce jeudi sur la côte ouest de l’île où des baleines à bosse ont pu être observées et photographiées.



Les scientifiques de l’association pourront désormais déterminer s’il s’agit de baleines connues de Globice, ou de nouveaux individus.



Moins timides que les grands mammifères marins, des dauphins ont également été aperçus au large de Saint-Paul ce jeudi.

















