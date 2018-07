Baleines: Un nombre record d'identifications en début de saison

La saison commence fort ! Cette année, les baleines ont débuté leur show très tôt, avec un spectacle particulièrement dynamique. "Le nombre d'identifications au mois de juin est exceptionnel, avec 38 individus identifiés", constate Laurent Mouysset, directeur administratif de Globice. Le meilleur chiffre jamais enregistré à ce stade à La Réunion, le précédent record remontant à 2015 (10 identifications).



Les cétacés vont-ils poursuivre leur rythme de croisière le reste de la saison ? On peut l'espérer. "La fréquentation se maintient pour le moment à un niveau important. Les jours où on peut sortir en mer, on voit beaucoup de baleines".



Pour l'instant, les raisons de la bonne ou mauvaise fréquentation de ces géants des mers au large de nos côtes restent un mystère. Mais l'association compte prochainement renforcer son équipe pour tenter d'élucider la question. En attendant, profitons juste de cet incroyable engouement !