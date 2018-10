Baleine échouée : Le dispositif de sauvetage salué par Didier Robert

Suite à l’échouage d'une baleine juvénile ce lundi matin, le protocole de sauvetage a été déclenché avec les services de l’Etat. Deal, l’entreprise Globice et les services de la région ainsi que de la gendarmerie maritime ont été mobilisés.



Didier Robert, président de la Région Réunion, s'est félicité du dispositif mis en place et de la rapidité de la mobilisation des équipes. "L'opération devrait se poursuivre pendant quelques heures pour terminer je l'espère et raccompagner ce baleineau jusqu'au grand océan", indique Didier Robert.