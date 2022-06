Baleine à bosse : La première caudale de la saison photographiée

Les baleines à bosse migrent dans les eaux chaudes de l’océan Indien pendant l’hiver austral pour se reproduire et mettre bas avant de repartir vers l’Antarctique. Généralement, la saison débute au mois de juin et s’achève en octobre. La température de l’eau varie entre 26° et 24° à cette période là.



Les sorties en mer deviennent un incontournable pour aller à la rencontre des baleines gracieuses, puissantes et fascinantes, et pour se réjouir de leurs sauts spectaculaires. Cependant l’approche de ces cétacés est très règlementée et recommande vigilance, bonne attitude et respect.



Il est obligatoire pour les nombreux observateurs et usagers de la mer de respecter la charte d’approche des baleines, élaborée par des professionnels du tourisme, des associations et les services de l’État en 2009 et étendue en 2017 aux dauphins et aux tortues marines.



En 2021, si les premiers individus avaient été vus fin mai, ils n'avaient pas été suivis par le cortège de baleines et de baleineau habituels. Une quinzaine seulement avait été observée.



En comparaison, 2017 et 2018 avaient été deux grands crus avec jusqu'à 300 individus comptabilisés.