Baladez-vous en voiture de collection sur le front de mer

Le public attendu nombreux pourra découvrir une exposition de voitures et de motos anciennes. Des balades dans ces véhicules seront aussi proposées.



Les spectateurs profiteront également des spectacles, des orchestres et de la musique lontan. Sans oublier la dégustation de repas créole.



La manifestation doit débuter à partir de 9 heures et s’achèvera aux alentours de 17-18 heures. Ne manquez surtout pas le défilé des véhicules de collection prévu à 15 heures.



Ils s’élanceront de la place du Marché forain. Passeront devant la mairie centrale puis par la Chaussée royale avant de rouler en direction du front de mer.



Si vous souhaitez plus d’informations sur cet événement à ne pas rater: contactez Jean-Ropaul Maillot au 06 92 61 60 37.