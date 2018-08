Balades spectacles : Maïdo sentier grand bord ou Kélonia Maharany ?

Lieu de rendez-vous : « terminus de la route forestière du Maïdo » à 10h.



Durée : 1h30

Le Maïdo, à 18 km au sud-est du Guillaume par la D7, la D3 et la route du Maïdo Accès: depuis la N1, prendre la direction du Guillaume, puis celle du Maïdo. Parking : terminus de la route.

Prévoir tenue confortable, eau, baskets, chapeau ou casquette, également imperméable ou parapluie en cas de mauvais temps.

Tarifs : de 8€ à 20€

est une balade-spectacle atypique qui vous mènera vers des paysages à couper le souffle avec notamment des points de vue sur Mafate, le Piton des Neiges, le Grand Bénare et les Trois Salazes.Synopsis de la balade : Sur cette terre chahutée par le feu, sur cette terre habitée par les Dieux de la beauté, se donnent à voir, majestueux, Grand Bénare et Piton des Neiges qui surplombent le cirque de Mafate. Dominée par une statue aujourd'hui décapitée, cette balade créative nous guide vers le sensationnel là où l'air des montagnes vous donne le vertige. On participe à des recherches mystérieuses, on y découvre un personnage haut en couleur lui-même sur la piste d'une ancienne SDF bien connue de Saint-Gilles. Le chant de sa vérité nous attrape le coeur et nous renvoie à toutes les figures esseulées rencontrées dans les rues réunionnaises. On quitte la moquerie de l'enfance et Mimi La Folle devient Mimi, fanm dobout.: Lors d'une balade créative d'environ 1h15, deux Conférenciers d'un Ordre Nouveau (C.O.N.) et leur stagiaire encombrant, imposant et imposé vont vous expliquer avec précision, passion, précaution, émotion, dérision, l'importance de prendre soin des plages de pontes à La Réunion.Un atelier de plantation de pyédbwa endémique de l'île sera proposé en fin de balades, avec les médiateurs scientifiques du Centre d'Etudes des Tortues Marines, afin d'attirer à nouveau les tortues marines sur les plages de l'île. Un pass gratuit pour la visite du musée Kélonia sera également remis aux visiteurs en fin de balade.