Communiqué Balade à vélo : Le collectif des Dionysiens à vélo regrette 'l’absence des collectivités en charge de la mobilité'

Le collectif des Dionysiens à vélo a organisé ce jeudi une balade à vélo "pour se mettre dans la peau d’un cycliste" à laquelle étaient invités les élus et techniciens. Le collectif regrette l’absence des collectivités en charge de la mobilité à cette occasion, puisqu’aucune des personnes invitées, techniciens et élus, n’était présente à cet événement. Par N.P - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 10:21

Une balade à vélo pour se mettre dans la peau d’un cycliste Jeudi 30 mars à 17h a eu lieu à Saint-Denis une balade à vélo organisée par le collectif des Dionysiens à Vélo sur le thème « Tour de quelques aménagements cyclables ». Les élus et techniciens de la Mairie de Saint-Denis et de la CINOR étaient conviés à cette occasion à enfourcher un vélo pour tester quelques aménagements cyclables du chef-lieu, mais aussi expérimenter les difficultés rencontrées au quotidien par les cyclistes en ville.



Les Dionysiens à Vélo avaient préparé un parcours d’environ 5 km dans les quartiers de Champ Fleuri, les Camélias et la Trinité passant par un ensemble d’aménagements représentatifs, empruntés à vélo chaque jour par les citoyens du chef-lieu. Plusieurs haltes ont été réalisées le long du parcours afin de partager les ressentis de chacun.



L’ambition du collectif rappelée à cette occasion est bien de co-construire avec les collectivités, afin de partager les points de vue et permettre la réalisation de futurs aménagements adaptés aux cyclistes du quotidien.



La collaboration des cyclistes du quotidien et des collectivités, préalable indispensable à la mise en place d’un plan vélo cohérent et ambitieux



Malheureusement, le collectif regrette l’absence des collectivités en charge de la mobilité à cette occasion, puisqu’aucune des personnes invitées, techniciens et élus, n’était présente à cet événement. « C’est dommage car les attentes des usagers sont fortes » relève le collectif, qui note les aménagements positifs réalisés sur le parcours de la balade (comme la piste cyclable de la rue Monseigneur Mondon, la piste du boulevard sud ou la voie à double sens cyclable de la rue du Général de Gaulle), mais relève aussi des manques en matière d’aménagements sécurisés sur certaines portions parcourues, des ruptures de continuité dans les aménagements, l’absence ou la disparition de certains marquages, ou encore du mobilier urbain parfois mal positionné et pénalisant pour la sécurité des usagers. Ce sont sur ces points en particulier que le collectif milite et souhaite la mise en action rapide et efficace des collectivités.



Sur le secteur de la Trinité, le collectif des Dionysiens à vélo signale une occasion manquée : “Nous regrettons que la réfection complète du boulevard de la Trinité en 2022 (réseaux, élargissement des trottoirs, enrobés…) n’ait pas été saisie pour mettre en place une vraie piste ou bande cyclable, à la place des simples images de vélo peintes au sol, alors que le secteur s’y prêtait tout à fait. Nous espérons que les futurs travaux sur voiries réalisés à Saint-Denis seront systématiquement précédés d’une réflexion sur l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduites en premier lieu et des mobilités actives (piétons, cycles), notamment en cohérence avec les annonces faites sur le plan vélo”.



Dans cette attente, les Dionysiens à Vélo donnent à nouveau rendez-vous aux partenaires institutionnels à l’occasion des prochains événements organisées par le collectif. « Nous espérons une attention réelle de la part des acteurs de la mobilité » afin de mettre en place une collaboration attendue avec les collectivités et surtout répondre aux attentes grandissantes des Dionysiens usagers du vélo, dans un contexte de congestion du trafic, de changement climatique, de baisse du pouvoir d’achat et de recherche de sobriété énergétique.