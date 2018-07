Communiqué Balade-Créative : "La charrette enchantée de la Ravine Saint-Gilles" ce dimanche 15 Juillet

"Mwin lavé di aou sa ! Ou té krwa pa !

Ou wa lé vré astèr.

La Ravine Saint-Gilles lé plin mistèr !"



Rendez-vous ce dimanche 15 Juillet pour la balade-spectacle: « La charrette enchantée de La Ravine Saint-Gilles », à 10h00



Synopsis : Dans un petit sentier autrefois très pratiqué, aujourd'hui tombé dans l'oubli, sous la houlette d'un jeune chef d'entreprise, Benjamin, cette balade créative chantée nous amène à la rencontre de Gro Zèf, de Scholastique et de Lucciana, trois personnages hauts en couleur venus supplier une guérison miracle auprès du ti Bondyé, auprès des Bottard bien connus, auprès des forces mystérieuses encore aujourd'hui évoquées.... Dans ce parcours syncrétique autour de la guérison, on entend aussi les chants des oiseaux et le bruit de l'eau - permanente chanson de la Ravine Saint Gilles ; on y croise les vestiges de la maison de convalescence et si on a de la chance, les rituels magiques qui peuplent La Réunion.



Une autre façon de découvrir la Ravine Saint-Gilles si joliment poétisée par Leconte de Lisle Ainsi, sur les deux bords de la gorge profonde,

Rayonne, chante et rêve, une un même moment,

Toute forme vivante et qui fourmille au monde

Mais formes, sons, couleurs s'arrêtent brusquement.

Si le cœur vous en dit, chantez en chœur avec nous dans ce chemin enchanteur.

Informations et réservations : https://balades-creatives.com/agenda/la-charrette-enchantee-du-chemin-bottard-2/





