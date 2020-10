Politique Baisse du POSEI: Un "paradoxe incompréhensible" pour Karine Lebon, qui interpelle le ministre de l'Agriculture

La toute nouvelle députée de la seconde circonscription, Karine Lebon, s'est exprimée pour la première fois hier à l'Assemblée nationale sur la baisse de l'enveloppe du POSEI aux RUP. Une réforme qui verrait les aides européennes allouées aux filières agricoles de La Réunion baisser de 25 millions d'euros sur la période 2021-2027. "Pour quelles raisons les territoires les plus pauvres devraient-ils de surcroît être ainsi pénalisés? ", s'interroge la parlementaire, qui a directement interpellé le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, sur cette baisse du POSEI. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 07:48 | Lu 1290 fois

Ma question s’adresse à Monsieur le Ministre de l’agriculture.



La crise sanitaire que nous subissons a mis en évidence l’urgence de développer les productions locales dans les secteurs stratégiques. Dans cette nouvelle cartographie, la sécurité alimentaire occupe une place centrale, surtout lorsqu’il s’agit de petits territoires insulaires. Cette évidence est largement admise mais la Commission européenne vient de donner un signal inquiétant.



En dépit des engagements successifs des commissaires à l’agriculture et malgré le vote du Parlement européen, la Commission a décidé ces jours-ci de diminuer le budget du POSEI qui, je le rappelle, est la déclinaison de la PAC pour les régions dites ultrapériphériques.



Les aides directes à destination des agriculteurs des régions d’Outre-mer seraient ainsi amputées de 77 millions d’euros pour la période 2021-2027, dont moins 25 millions pour la Réunion.



Cette diminution est une exception puisque dans le même temps l’enveloppe française de la PAC est, elle, maintenue et préservée. Pour quelles raisons les territoires les plus pauvres devraient-ils de surcroît être ainsi pénalisés? Ce paradoxe est incompréhensible et est très mal vécu par nos agriculteurs et l’ensemble de nos filières agro-industrielles.



Si elle devait se confirmer, la position de la Commission aggraverait la situation actuelle où les fonds POSEI sont déjà insuffisants et doivent être complétés par des aides nationales.

Pire, l’autosuffisance alimentaire de nos territoires, qui est désormais un objectif partagé par tous, serait durablement compromise.



Monsieur le Ministre, quelle initiative comptez-vous prendre, en liaison avec l’Espagne et le Portugal, pour que l’enveloppe du POSEI soit au moins maintenu à son niveau actuel.



Dans sa réponse, le Ministre de l’agriculture a affirmé à deux reprises que la décision de la Commission européenne de diminuer de 4% le POSEI n’était pas acceptable. Il a fait part de la mobilisation totale du Gouvernement et annoncé un plan d’actions mené de manière conjointe avec le Ministre des affaires européennes et le Ministre des Outre-mer.