Baisse des prix sur 1060 produits importés : l'écart se resserre avec la métropole

Depuis le mercredi 12 août, les 16 magasins E. Leclerc Réunion ont réduit le prix de plus de 1060 produits importés dans l'ensemble de leurs rayons alimentaires (épicerie sucrée, salée, petit-déjeuner, hygiène, entretien, boissons, produits laitiers, produits bébés…) hors rayons coupe. Des produits dont le prix est comparable au prix métropole (Gencod identique garantissant la même composition du produit). Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 18:11 | Lu 123 fois

Une nouvelle offensive pour la réduction de l'écart de prix avec la métropole

Une nouvelle offensive du Mouvement E. Leclerc Réunion dans son combat pour la réduction de l'écart de prix avec la métropole... Depuis le mercredi 12 août, plus de 1060 produits importés font l'objet d'une baisse de prix d'en moyenne 12% sur un chariot. Elle s'accompagne d'une opération de transparence matérialisée par un étiquetage inédit des produits.



Pascal Thiaw-Kine : " chaque euro compte"

« Nous l'avions annoncé en début d'année, nous sommes au rendez-vous. Dans notre combat pour la réduction de l'écart de prix avec la métropole, chaque euro compte. Pour chaque centime, je me bats ! ». C'est avec toujours autant de détermination que le président de E. Leclerc Réunion, Pascal Thiaw-Kine, annonce le lancement d'une nouvelle offensive dans le combat mené par l'enseigne pour la réduction de l'écart de prix avec la métropole et la transparence sur la formation des prix alimentaires à La Réunion.



De nouvelles informations sur l'étiquette

Les produits importés comparables représentent au total 40% des références vendues par l’enseigne. Pour cette opération de baisse des prix, ils ont été séparés en deux catégories : les produits directement importés par E. Leclerc Réunion via sa centrale d'achat en métropole, et les produits achetés via un importateur.



Cette nouvelle action d'envergure, répondant aux demandes des consommateurs en matière de transparence des prix, vient renforcer le combat de l'enseigne en faveur du pouvoir d'achat des Réunionnais.



Elle s'accompagne d'une opération de transparence inédite à La Réunion. Tous les produits faisant l'objet d'une baisse de prix disposent d'un étiquetage spécifique qui fait apparaître : la composition du prix (coût du transport et de l'Octroi de mer pour les produits importés par E. Leclerc Réunion), l'ancien prix de vente en magasin et le prix de vente moyen dans les magasins E. Leclerc de métropole.

Fabrice Noël, Directeur Général de E.Leclerc Réunion, explique ainsi la démarche de l'enseigne: « Cette volonté de transparence doit permettre de renforcer le lien de confiance entre l'enseigne et ses clients. C'est également une manière de responsabiliser l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement des produits importés, qui ont tous un rôle à jouer dans la réduction de l'écart de prix avec la métropole. Les discussions sont parfois difficiles. Mais tout le monde comprend la problématique et s’engage dans la démarche de réduction des prix, ce qui est une bonne nouvelle pour les consommateurs en bout de chaîne ».



« En 2021 et 2022, nous allons continuer de baisser les prix sur plusieurs milliers de produits importés en améliorant la mise en marché et en faisant nous-même les importations », précise Pascal Thiaw-Kine. « Nous voulons « challenger » chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer le pouvoir d'achat des Réunionnais et proposer des produits de marque au prix juste. C'est le coeur de notre engagement pour une distribution responsable et pour les années à venir ».



Parallèlement, le Mouvement E. Leclerc Réunion continue de s'engager pour le développement et la valorisation de la production locale à travers un soutien indéfectible envers les producteurs et artisans réunionnais. De nouvelles actions ambitieuses en ce sens seront très prochainement annoncées.