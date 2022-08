La grande Une Bain de mousse dans un cours d'eau du Gol

Un cours d'eau situé au Gol à Saint-Louis est coiffé d'une mousse blanche du plus bel effet. Mais sa présence intrigue. Par LG - Publié le Dimanche 14 Août 2022 à 14:14





"Cette canalisation a été réparée rapidement, arrêtant le déversement d’eau qui contenait de la matière organique sucrée", avait précisé l'industriel implanté dans la ville d’Étrépagny. Comment s'est formée cette mousse et est-elle le signe d'une pollution ? En passant à hauteur de ce petit cours d'eau au Gol vendredi à 18 heures, le regard d'un habitant a été immanquablement attiré par cette mousse qui recouvre le canal.Il pourrait s'agir du résultat d'un rejet de matière organique à base de sucre. La campagne sucrière tourne à plein régime en ce mois d'août et la formation de mousse dans les cours d'eau jouxtant les usines sucrières est un phénomène déjà évoqué. En 2021 en Normandie , une usine sucrière à base de betteraves avait reconnu être à l'origine de la pollution d'un cours d'eau à cause d'une rupture accidentelle de canalisation."Cette canalisation a été réparée rapidement, arrêtant le déversement d’eau qui contenait de la matière organique sucrée", avait précisé l'industriel implanté dans la ville d’Étrépagny.