Bailleurs sociaux : TAK donne l'exemple

Lu dans la presse hier et aujourd'hui : André Thien Ah Koon fait le grand ménage dans la société de logements sociaux du sud de La Réunion (la Sodegis).



Bilan des sortants : gros salaires pour certains cadres, comptes dans le rouge et logement social en panne.



Cette situation n'existe pas seulement dans le sud : on constate les mêmes dérives dans toute l'île. Mais souvent, les élus n'ont pas le courage ou le pouvoir de changer les soi-disant "experts" coûteux mais inefficaces. Monsieur Thien Ah Koon André a eu le courage de secouer les cols blancs. Il doit être félicité.



Il faut que des politiques à poigne reprennent les manettes partout, pas seulement au Tampon. Pour quelle raison ? Parce qu'un bailleur social mal géré devient une proie facile pour une grosse entreprise de la Métropole. Du coup on risque de voir gérer les logements sociaux des Réunionnais par des accapareurs qui ne s'intéressent pas aux Réunionnais. On risque de voir la privatisation des logements sociaux et ça serait une catastrophe pour la population.



La mauvaise gestion du logement social met en danger tous les Réunionnais éligibles à un logement social. Il faut donc avoir le courage de faire le ménage pour retrouver une gestion saine. Ici, TAK donne l'exemple et c'est tant mieux. On espère qu'il sera suivi dans toute l'île.