Baignade provisoirement interdite à Boucan

La baignade et les activités nautiques sont donc interdites jusqu’à nouvel ordre. La flamme rouge est hissée et les panneaux d’interdiction de baignade sont installés.

Une fois la météo redevenue favorable, le filet sera réinstallé afin de permettre le retour de la baignade dans les zones dédiées. La piscine naturelle et la plage des Roches Noires restent accessibles.