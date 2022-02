Baignade possible sur l’ensemble des plages de St-Paul, excepté Boucan Canot et Roches Noires

Bonne nouvelle en ce milieu de semaine : selon les résultats de l’analyse des eaux de baignade, la baignade est à nouveau possible sur l’ensemble des plages surveillées et non surveillées de la Commune.



Cependant, la baignade n’est toujours pas autorisée pour la plage de Boucan Canot et des Roches Noires.