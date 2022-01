Rubrique sponsorisée Baignade possible aux Roches et à Boucan

La baignade est possible sur les plages de Boucan Canot et des Roches Noires. Les filets sont opérationnels. La piscine naturelle de Boucan est aussi accessible. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 14:25

Avant d’y aller, n’oubliez pas les règles afin d’assurer la sécurité du public.