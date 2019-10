Baignade interdite dans la zone surveillée de la plage de L'Étang-Salé les Bains

La Ville de L’Étang-Salé et la CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires) vous informent que la baignade est strictement interdite à L'Étang-Salé les Bains, dans la zone surveillée de la plage, à compter du 18 octobre 2019 et ce jusqu'à nouvel ordre, indique la municipalité dans un communiqué.



Cette mesure a été prise suite à la détérioration des filets de protection constatée par les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) de ladite plage.



Nous vous recommandons la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité.



Vous trouverez en attaché l’arrêté municipal y afférent