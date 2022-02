Communiqué Baignade interdite aux bassin bleu, bassin mangue et bassin Bethléem

La baignade est interdite aux bassin bleu, bassin mangue et bassin Bethléem. Par N.P - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 16:01

Le communiqué de la ville de Saint-Benoit :



Suite aux préconisations de l’ARS, la commune de Saint-Benoît informe le public que la baignade est interdite sur les trois sites suivants : bassin bleu, bassin mangue, bassin Ilet Bethléem, à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre.



En effet, « après le passage du cyclone Enmati, l’eau des différents sites de baignade de La Réunion se trouve chargée de matières en suspension la rendant impropre à la baignade soit à cause de la houle, soit à cause d’écoulements de boues. Ces conditions justifient d’interdire la baignade sur l’ensemble des sites.», indique l’Agence Régionale de Santé La Réunion.



Les résultats des prochains prélèvements permettront ou non de lever cette interdiction visant les activités de baignade.