Baignade interdite aux Roches Noires et à Boucan à cause de la houle

Un train de houle touche actuellement l’ouest. En particulier Saint-Gilles-les-Bains. Ces mauvaises conditions météorologiques entraînent l’interdiction de la baignade et des activités nautiques aux Roches Noires et à Boucan Canot depuis ce mardi matin 5 janvier 2021.



Par mesure de prévention, la Ville de Saint-Paul vient de retirer provisoirement les filets de baignade sur ces deux plages. La flamme rouge est donc hissée. Des panneaux d’interdiction de baignade et d’activités nautiques jusqu’à nouvel ordre sont installés pour assurer la sécurité du public.



Dès que la météo le permettra à nouveau, les Maîtres nageurs-sauveteurs (MNS) réinstalleront les filets aux Roches Noires et à Boucan Canot afin de permettre le retour à la baignade dans les zones dédiées.