Baignade interdite au Bassin bleu

La mairie de Saint-Benoît interdit la baignade au Bassin bleu en raison de la dégradation de l’eau. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 à 14:42

Le communiqué :



Le contrôle sanitaire effectué par les services de l’ARS, le 12 juillet 2022 au Bassin Bleu à Saint-Benoît a révélé une qualité de l’eau non conforme à la réglementation.



Par conséquent, la commune informe le public que la baignade y est interdite, à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre.



Les résultats du prélèvement de recontrôle permettront de lever le cas échéant cette interdiction des activités de baignade.



