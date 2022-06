Communiqué Baignade interdite au Bassin Bleu en raison de la mauvaise qualité de l'eau

La Ville de Saint-Benoit informe de l'interdiction de la baignade au Bassin Bleu. Par N.P - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 09:43

Le communiqué :



Le contrôle sanitaire effectué par les services de l’ARS, le 14 juin 2022 au Bassin Bleu à Saint-Benoît a révélé une qualité de l’eau non conforme à la réglementation.





Par conséquent, la commune informe le public que la baignade y est interdite, à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre.





