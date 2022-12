Baignade interdite à Boucan Canot et aux Roches Noires

Les filets de baignade de Boucan-Canot et des Roches-Noires ont été désinstallés par la CISAN mardi 13 décembre. Les flammes sont Rouge pour la baignade et les activités nautiques et Orange requin. La piscine naturelle de Boucan-Canot est aussi fermée pour travaux.