Communiqué Baignade et activités nautiques interdites : "Macron nous a menti... Y avait-il des gens pour en douter ?"

Jean-François Nativel réagit à la reconduction de l'arrêté d’interdiction de la baignade et des activités nautiques sur la bande des 300 mètres (hors espaces protégés). Par N.P - Publié le Samedi 12 Février 2022 à 17:43

Le communiqué du conseiller départemental :



En 2019, notre président avait promis de "rendre la mer aux réunionnais" pour 2022. Et pourtant, avec le plus grand mépris pour les droits et libertés essentiels, le 12ème arrêté d'interdiction "provisoire" de baignade et d’activités nautiques pour l’ensemble de l’île vient d'être reconduit à partir du 16 février 2022 pour un an.



Bien loin de celui des autorités locales, adeptes d’auto-congratulations sur ce sujet, voici le véritable bilan des 5 années de quinquennat de Macron sur le risque requin à la Réunion:

- 10 millions d'euros supplémentaires dépensés, somme que les autorités locales souhaiteraient doubler, conduisant à renforcer la haine envers la communauté littorale, dans une île qui fait face à une grande pauvreté, et dans laquelle les activités nautiques sont considérées comme « un luxe »,

- des solutions poussives, expérimentales sur cobayes humains, qui pour la plupart ont viré au fiasco, sans qu’aucun bilan ne soit présenté (exemple des filets testés en baie de Saint-Paul),

- un Centre Sécurité Requin au fonctionnement autocratique et déconnecté de toute réalité, tant dans les décisions que dans les applications sur le terrain, et qui a perdu toute crédibilité auprès de tous ceux qui avaient œuvré pour en faire un outil efficace,

- quelques ersatz de sécurisation/usine à gaz qui ne fonctionnent que quand il n'y a pas ou peu de vagues, et qui surtout représentent seulement 1 à 5 % du volume de temps de pratiques nautiques sur notre île (95 % du temps passé dans l'eau par les pratiquants que vous voyez sur les différents spots ne fait l'objet d’aucune sécurisation),

- une hypocrisie monumentale puisque d'un côté on brandit une interdiction, et de l'autre on laisse désormais près de 2000 citoyens dans l'eau, qui transgressent la loi au quotidien, et à ce titre sont devenus des délinquants nautiques, dans une île où on a réussi à criminaliser l'amour de l'océan,

- une Région Réunion désormais peu soucieuse de ce sujet, et qui du coup semble avoir réduit son budget de sécurisation au moins de moitié, une information soigneusement camouflée par nos autorités, qui mériterait d'être confirmée,

- une sous-préfète en charge du risque requin, qui face à cette diminution du financement, a annoncé récemment la réduction de l'effort de pêche, qui avait le mérite d’exister, même si les contraintes écologiques, scientifiques et techniques imposées rendent impossible toute idée d’efficience. Nos décideurs n’ont toujours pas compris que l'objectif n'est pas tant de prélever des requins mais bien de maintenir une pression territoriale humaine dans les zones d’activités nautiques.



Cette gestion désastreuse est illustrée par la reconduction indéfinie de l’arrêté d'interdiction « provisoire » : la crise requin est encore totale en 2022 à l’île de la Réunion ! Une île qui a suffisamment de problèmes comme ça pour voir ses autorités locales continuer « à jouer aux requins » indéfiniment.



Jamais un territoire littoral métropolitain n’aurait pu subir une interdiction aussi longue sans une levée de boucliers et une réaction proportionnée du gouvernement. Notre situation illustre parfaitement la faible considération portée aux outre-mer par le pouvoir central, et qui n’est pas sans rappeler celle qu’auront connu les peuples jugés inférieurs du temps des colonies.



Pour ma part, même si j'ai élargi mon engagement à l’ensemble des injustices qui touchent les Réunionnais, l'accès à l'océan reste mon ADN, et beaucoup me considèrent encore comme le référent s'agissant de la mer à l'île de la Réunion. À ce titre, fort de surcroît de la légitimité obtenue dernièrement par les urnes, je propose d'exposer notre problématique à tous les candidats à la présidentielle de passage ici, ou qui souhaiteraient avoir des éléments. Malheureusement, dans un contexte surmédiatisé de revendication d’égalité homme-animal, et son corollaire antihumaniste, force est de constater qu’à l’instar d’Emmanuel Macron, d’autres candidats ne semblent pas gênés de voir notre île continuer d'être sacrifiée sur l'autel du fanatisme écologique, en faisant totalement l'impasse sur l'accès à la mer lors de leur passage sur notre territoire.



J’ai cru sincèrement pendant 5 ans qu’Emmanuel Macron serait à la hauteur de notre problématique, mais je me suis trompé, et c’est l’ensemble des Réunionnais qui ont été également trompés !



Jean-François Nativel

Conseiller départemental, Saint-Paul, 19e canton





