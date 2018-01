Baignade et activités nautiques déconseillées

L’Agence Régionale de Santé recommande d’éviter les activités nautiques et la baignade, notamment dans l’ouest compte tenu des fortes pluies de ces dernières heures.



« Le passage de la tempête Ava au plus près de La Réunion s’est traduit par de fortes précipitations qui ont entraîné localement des écoulements importants de matières polluantes vers les plages, par l’intermédiaire des ravines et des réseaux d’évacuation d’eau pluvial », précise l’ARS. « De ce fait, sur certaines plages, l’eau peut être chargée de matières en suspension qui la rendent impropre à la baignade. Il est recommandé d’éviter de se baigner dans les 72 heures qui suivent le pic des fortes pluies signifiant le passage d’une tempête ou d’un cyclone tropical au plus près de La Réunion, tout particulièrement dans les zones de baignades situées à proximité des embouchures de ravine et bien entendu dans les bassins de ravine ou de rivière .



Dans tous les cas, il convient, avant de se baigner, de s’assurer que l’activité de baignade est de nouveau possible en prenant connaissance de la couleur de la flamme hissée au niveau des postes MNS ou des informations affichées sur les sites autorisés. Des prélèvements aux fins d’analyses seront effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de baignades exercé par l’ARS le mardi 9 janvier. Les premiers résultats seront connus sous 48 heures à compter de ces prélèvements, soit le jeudi 11 janvier ».