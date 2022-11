A la Une . Baie de Saint-Paul : Premiers tests du filet de baignade

Le Centre Sécurité Requin fait le point sur les premiers tests expérimentaux d'un filet de baignade en baie de Saint-Paul et les qualifie de "concluants". Voici le communiqué du CSR publié sur les réseaux sociaux : Par NP - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 18:15

Innovation : Test du filet d'exclusion en baie de Saint-Paul



Dans le cadre des tests expérimentaux d'un filet de baignade en baie de Saint-Paul avec la ville de Saint-Paul.



Aujourd’hui, le jeudi 17 novembre 2022, les premiers essais de déploiement/repli du filet de baignade ont été réalisés.



L’objectif était de pouvoir déterminer le temps nécessaire à l’installation du filet de manière opérationnelle avec les ressources humaines et matérielles nécessaires.



Plusieurs essais seront réalisés dans les prochaines semaines pour identifier les limites opérationnelles à l’implémentation du filet en fonction de son déploiement depuis la mer, depuis la plage avec les moyens humains et techniques dans un temps imparti.



Pour rappel, la baignade dans le filet est interdite pendant cette phase d'exploitation expérimentale.



Les résultats de ces premiers tests sont concluants ! Découvrez en photos les premiers essais de déploiement/repli du filet en baie de Saint-Paul.