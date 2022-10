A la Une . Bagatelle : Des habitants du chemin Ringuet mobilisés contre l'installation d'une antenne-relais 5G

C'est une installation qui passe mal pour les riverains du chemin RInguet dans le quartier de Bagatelle (Sainte-Suzanne). Ils se sont mobilisés ce samedi contre l'implantation d'une antenne relais 5G dans la cour d'un particulier, reprochant à la mairie de les avoir mis devant le fait accompli "sans aucune concertation". Par NP - Publié le Samedi 15 Octobre 2022 à 16:28

L’installation de cette antenne relais est porté par l’opérateur Telco OI (Free Réunion). Au mois de juillet dernier, l’opérateur avait contacté les riverains par courrier afin de savoir qui parmi eux était intéressé par l’installation d’une antenne-relais dans leur cour.



Une seule personne avait répondu favorablement à cette demande. Si les riverains ne sont pas opposés à l’installation de cette antenne-relais, ils auraient préféré la voir être mise en place dans un lieu à l’écart "et non proche des habitations", explique l’une des riveraines, en raison selon elle de "possibles nuisances sur la santé" que pourrait entraîner une installation de ce type.

"L’antenne est censée être située à plus 20 m des installations. La mairie, qui a accordé le permis de construire, ne nous a contactés à aucun moment pour parler de ce projet", explique-t-elle. Un comité de quartier s’est donc constitué afin de mobiliser un maximum de personnes.