La grande Une Bagarre mortelle aux Avirons: Un seul individu sur les trois suspects déféré au tribunal

Dans la nuit de dimanche à lundi, une bagarre mortelle se serait déroulée dans un appartement dans la commune des Avirons à l'issue d'une soirée arrosée. Jean-Fred P., un des participants, a été retrouvé mort. Trois dalons suspectés d'avoir porté des coups ont été placés en garde à vue. Un seul sera présenté à la justice ce mercredi. Par IS - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 12:14

Jean-Fred P., un jeune homme originaire du Tévelave, a perdu la vie à l'issue d'une soirée organisée au domicile d'un de ses dalons aux Avirons.



Une soirée alcoolisée selon les premiers éléments et à laquelle ont participé la victime et trois de ses amis. Aux premières heures de l'enquête, tous les participants étaient suspectés d'avoir donné des coups mortels et placés en garde à vue par les gendarmes ce lundi.



Mais l'ensemble de leurs déclarations et les résultats de l'autopsie du corps de la victime réalisée ces dernières heures permettent aux enquêteurs de soupçonner l'un des trois individus d'être impliqué dans la mort de leur ami.



Ce mercredi matin, deux d'entre eux ont été relâchés à l'issue de leur garde à vue. Le troisième, Sully S., est quant à lui présenté au parquet de Saint-Pierre en vue d'une mise en examen pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.



Le parquet requiert son placement en détention provisoire mais il reviendra au juge des libertés et de la détention de déterminer si le prévenu doit être mené vers un centre de détention en attendant son procès.